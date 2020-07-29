شكرا لقرائتكم جدو: تفاجأت باختياري في أمم أفريقيا 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد ناجي جدو مهاجم الجونة الحالي، أنه لم يتوقع انضمامه للمنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2020 مع حسن شحاته، بسبب وجوده في الاتحاد السكندري وكم المواهب الهجومية الموجودة وقتها.

وأضاف جدو في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي أحمد شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس، صباح الأربعاء، أن قبل السفر لأنجولا في بطولة 2020 كانت كل الترشيحات تصب في صالح ميدو، ولكن حسن شحاته فاجئ الجميع باختياري.

وتابع جدو: "بعد انتهاء المران الأخير قبل السفر لأنجولا، وقتها رفض حسن شحاته اعلان الأسماء وأبلغنا بمتابعة التليفزيون لمعرفة الأسماء، وقتها حزمت حقائبي للعودة إلى الإسكندرية وفي المساء تفاجأت باختياري لتمثيل بلدي".

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ويعد "جدو" أحد أهم اكتشافات حسن شحاته الكروية، بعدما ضمه لقائمة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2010 علي حساب النجم أحمد حسام ميدو المحترف في الدوري الانجليزي وقتها، و كان جدو لاعبا في صفوف نادي الاتحاد السكندري، ليتألق بصورة غير طبيعة محققا لقب هداف البطولة بعدما سجل 5 أهداف جميعها جاءت بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني، مما جعله أحد نجوم البطولة الصحافة العالية.

أنتقل جدو إلى النادي الأهلي عقب عودته من بطولة أفريقيا بعد صراع طويل مع نادي الزمالك، وصل إلي النيابة بعدما اتهم اللاعب مسئولي الزمالك بتزوير توقيعه علي إيصالات غير سليمة، وقضي جدو 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حقق خلالهم 6 ألقاب هي بطولة الدوري المحلي موسم 2014 وكأس السوبر المحلي وبطولتين دوري أبطال أفريقيا و2 كأس السوبر الأفريقي