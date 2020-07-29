شكرا لقرائتكم أحمد رفعت: فرج عامر أكد لى خصم 200 ألف جنيه من الهانى سليمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الإتحاد السكندرى أن فرج عامر رئيس نادى سموحة أجرى مكالمة هاتفية به عقب لقاء فريقه أمام الموج الأزرق وتقدم باعتذار رسمى عما بدر من حارس سموحة الهانى سليمان تجاه رفعت بعد اعتدائه عليه فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم وانتهت بفوز سموحه بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

وأضاف رفعت فى تصريحات خاصة أن فرج عامر أكد له أنه سيقوم بخصم 200 ألف جنيه من الحارس بعد تعديه بالضرب عليه بدون كرة ، بالإضافة إلى قيام حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه بإجراء مكالمة أخرى بلاعب الإتحاد مقدما اعتذار أخر نتيجة لما بدر من حارسه ، وكشف صانع ألعاب الإتحاد السكندرى أنه لم يفعل أى شئ عقب تعدى الحارس عليه وخرج من الملعب مباشرة بعد تعدى حارس سموحه عليه بالضرب بالبوكس.

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة .