شكرا لقرائتكم شوبير: 4 مليون استرليني تتفصل رمضان صبحي عن التوقيع مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس التطورات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي صانع ألعاب هدرسفيلد الانجليزي المعار إلى صفوف النا الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": رمضان صبحي مش عايز العروض التي تلقاها ولو الأهلي دفع 4 مليون يخلص الصفقة الصبح، رمضان عايز يلعب في انجترا أو ألمانيا أو إيطاليا في أندية جيدة".

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أضاف شوبير متحدثاً عن اتحاد الكرة: نقترب من التجديد للجنة الخماسية فترة جديدة والانتخابات لن تتم في الوقت الحالي.

رمضان صبحى، ظهر تألقه وبزغ نجمه فى الفترة الأخيرة بوضوح، خاصة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد ن النجاحات أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.