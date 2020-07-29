شكرا لقرائتكم ديمبلي يعود إلى تدريبات برشلونة بعد غياب 8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لصفوف فريقه برشلونة الإسباني بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء، عاد ديمبلي لتدريبات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة وتجاوزه اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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ولم يشارك ديمبلي في أي مباراة مع برشلونة منذ نوفمبر الماضي كما لم يخض أي مباراة تحت قيادة المدرب كيكي سيتين بسبب الإصابات المتلاحقة التي أثرت عليه بالسلب منذ انتقاله للنادي الكاتالوني في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتعرض ديمبلي لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن خلال مباراة برشلونة أمام دورتموند في نوفمبر الماضي ولم يشارك مع الفريق منذ ذلك الحين.

وبات ديمبلي جاهزا للمشاركة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريق مع نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب دور الستة عشر على ملعب كامب نو.