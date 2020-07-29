شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يعسكر في خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو اختار فريق الشارقة مدينة خورفكان مكاناً للمرحلة الأولى من معسكره الرئيسي الذي يقيمه «الملك»، استعداداً للموسم الجديد، على أن يقضي فيها أسبوع قبل انتقال المعسكر إلى مدينة أخرى في الدولة، ثم العودة إلى الشارقة للمشاركة في الدورة الرباعية التي ينظمها بمشاركة 4 فرق من 18 إلى 27 أغسطس المقبل.

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