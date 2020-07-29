شكرا لقرائتكم خبر عن فيراري تستسلم أمام تفوق مرسيدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف رئيس فريق فيراري جون إلكان أمس الثلاثاء، أن السيارة المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 غير قادرة على المنافسة بعد بداية سيئة لموسم 2020، ما جعل الفريق متأخراً في الترتيب عن منافسه مرسيدس المهيمن في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

وقال إلكان في مقابلة مع صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية «هذا العام، نحن لسنا منافسين بسبب مجموعة من الأخطاء في تصميم السيارة».

وأضاف «عانينا مجموعة من نقاط الضعف في الهيكل موجودة منذ فترة طويلة خاصة في الديناميكية الهوائية.

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