شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المغربي يستأنف مبارياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات الدوري المغربي لكرة القدم أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف منافساتها عقب توقف لمدة اربعة أشهر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

واستؤنفت منافسات الدوري المغربي بمباراتين مؤجلتين، الأولى من المرحلة التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء البيضاوي، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية من المرحلة ال19 فاز خلالها حسنية أغادير على ضيفه رجاء بني ملال 1-صفر سجله المهدي أوبيلا في الدقيقة 57.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المغربي يستأنف مبارياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.