رفع قيمة جوائز بطولات الجوجيتسو إلى 4.4 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رفع قيمة جوائز البطولات المحلية للموسم المقبل إلى 4.4 ملايين درهم، وزيادة عدد جولات بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبطولة أم الإمارات للسيدات إلى 5 جولات بعد أن كانت 3، مع اعتماد هيكلة جديدة تواكب أعلى المعايير العالمية في اللعبة في ربط نتائج البطولات المحلية بالبطولات الخارجية، بناءً على تصنيف الأوزان.

واعتمد الاتحاد موعد تنظيم واستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي،وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في أبوظبي نوفمبرالمقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد عن بعد أمس الثلاثاء برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو،ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والأعضاء يوسف البطران،ومحمد بن دلموج الظاهري، وسميرة الرميثي،ومنصور الظاهري، وفهد علي الأمين العام للاتحاد

وناقش المجلس الخطط الموضوعة لتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو واستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب والكبار تحت مظلة الاتحاد الدولي، وقرر فتح باب التسجيل للبطولتين اعتباراً من الأسبوع المقبل، واعتمد المجلس أيضاً هيكلة جديدة للشركاء والرعاة، بحيث تتيح تقديم الرعاية للرياضيين بشكلٍ منفرد أو كفرقٍ جماعية،

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن الهدف من رفع قيمة الجوائز هو تحفيز الأندية للمنافسة على المراكز الأولى، وتشجيع اللاعبين على تقديم الأفضل بربط نتائجهم في البطولات المحلية والخارجية.

وقال فهد علي الشامسي: «نهضنا باللعبة محليا، وبرهنا على مكانتنا عالميا كعاصمةٍ للجوجيتسو، والحفاظ على هذه المكانة ، يتطلب مواصلة بذل الجهود وطرح بطولات محلية جديدة، وزيادة عدد الجولات في بعض البطولات الحالية».