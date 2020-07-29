عمومية غير عادية لليد في دبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

يعقد اتحاد الإمارات لكرة اليد في الرابعة والنصف عصر اليوم، في فندق انتركونتينينتال بدبي فيستيفال، جمعيته العمومية غير العادية الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد بناء على توجيهات الهيئة العامة للرياضة، وسيكون اجتماع اليوم أول اجتماع عن قرب بالنسبة للاتحادات الرياضية فيما يخص عقد الجمعيات العمومية ، ويعقد بحضور 16 عضواً من ممثلي الأندية، كما يحضر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وممثلو الهيئة واللجنة الأولمبية، وممثلو وسائل الإعلام.

وقال نبيل عاشور أمين سر عام اتحاد كرة اليد إن النقاش سيكون للنظام الأساسي فقط، ومناقشة ملاحظات الأندية المرفوعة حوله، وسنقوم بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية في أول اجتماع عن قرب في اتحاد اليد.

وأكد أنهم في اتحاد اليد وقفوا على كل التفاصيل الخاصة بالجلوس وكل الإجراءات الاحترازية التي ستكون متبعة داخل القاعة، بما في ذلك منع تبادل المايكرفون بين عضو، وآخر، والمحافظة على التباعد الاجتماعي في الجلوس، وأضاف: «نعتبر اجتماعنا اليوم تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعة التي نتمناها أن تكون قريبة، ونتمنى أن يعانق الجميع بداية الموسم بعودة الأنشطة الرياضية في سبتمبر/ أيلول المقبل».

وتابع: «يسعدنا في اتحاد لعبة الأقوياء أن يكون لنا السبق في إعلان توقف النشاط وإعلان موعد العودة، وأن نكون الآن أول اتحاد رياضي يعقد عموميته عن قرب، وأعتقد أن بقية الاتحادات تنتظر ما ستسفر عنه عمومية اتحاد كرة اليد، ونتمنى أن نوفق وننجح في تحقيق كل ما تصبو إليه أنديتنا، لأن هدفنا الأول والأخير هو الارتقاء بلعبة الأقوياء والوصول بها إلى أبعد نقطة، وكل الشكر لرئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، ونائبه محمد شريف، والأعضاء، وكل الأندية المنضوية تحت لواء اتحاد كرة اليد، على التعاون والتكاتف والمساندة الكبيرة للعبة».

وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن الاتحاد تسلم ملاحظات من 3 أندية فقط، حتى الآن، ولن يتم السماح بمناقشة أي استفسار أو ملاحظة خارج إطار بنود الجمعية العمومية غير العادية، بل سيتم حفظها لمناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة.