السعودية تطلق أكاديمية مهد لاكتشاف مواهب 1.7 مليون لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بارك جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إطلاق السعودية أكاديمية مهد لاكتشاف وتطوير المواهب التي أعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة السعودية عن تدشينها في الرياض.

وقال انفانتينو الذي شارك في التدشين بكلمة مصورة: إنه يوم مهم للرياضة ولكرة القدم في السعودية، مع إطلاق مشروع أ‪كاديمية مهد، نحن ننظر للمستقبل، هذه الأكاديمية ستكون نقطة تحول للسعودية

ووصف البرتغالي جوزيف مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي المشروع بأنه من مشاريع الأحلام التي يجب أن يلامس الجميع، وأضاف: هذا النوع من المشاريع يجب أن يكون حلماً يلامس الجميع، أعرف أنها بالتأكيد لن تثمر خلال وقت قصير؛ لكن على المدى الطويل سترون النتائج لهذا المشروع.

وكان الأمير عبد العزيز الفيصل قد قال عند تدشينه للمشروع: حان الوقت لصناعة أبطال نفخر بهم جميعاً،هدفنا الارتقاء بالرياضة السعودية إلى مكانة دولية تستحقها وهذا ما سنعمل عليه في مهد لصناعة أبطال ينتزعون الذهب ويبهرون العالم ويفخر بهم الوطن.

ويهدف المشروع الذي ينطلق في ثلاث مدن «الرياض وجدة والمنطقة الشرقية» عبر 44 مركزاً لخدمة 1.7 مليون طالب من سن 6 سنوات؛ بهدف اكتشافهم رياضياً.

وينتظر أن يبدأ المشروع إنتاجه في 2025، في حين سيتولى عملية الإشراف والتدريب نخبة من الخبرات السعودية والدولية في مجال اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها.