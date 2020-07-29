البوسنة الأقرب لاستضافة معسكر قضاة الملاعب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



من المتوقع أن يكون المعسكر الخارجي الإعدادي لحكام كرة الإمارات في البوسنة، وذلك من خلال الزيارة التي يقوم بها كل من علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، وخالد الدوخي سكرتير اللجنة.

ويتوقع أن يعود الثنائي إلى البلاد غداً الأربعاء من أجل حسم الملف الذي كان الشغل الشاغل أمام لجنة الحكام التي قامت بوضع أكثر من سيناريو من أجل تأمين أفضل برنامج إعداد وتحضير لقضاة الملاعب.

وسيشكل المعسكر الخارجي فرصة إيجابية أمام حكام كرة الإمارات، لخوض برنامج إعداد وتحضير، والمشاركات في دورات ومحاضرات سيشارك بها نخبة من خبراء التحكيم عالمياً، بما يسهم في كسب الخبرات والتعرف إلى كل ما يتعلق بالقرارات والتغييرات التي تتعلق بقطاع التحكيم.

ولن يغفل مسؤولو لجنة الحكام عن قضية «الفار»، بعدما شغلت الكثير من الرأي العام في الموسم الملغى، وتسببت قرارات قضاة الملاعب في إثارة الشكاوى التي وصلت إلى لجان الاتحاد القضائية، قبل أن يسهم قرار «الإلغاء» بصب الماء البارد على نار الانتقادات والاعتراضات.

وسيكون على مسؤولي اللجنة التي يتولى قيادتها الحكم الدولي وصاحب الباع والخبرة الكبيرة تلافي كل سلبيات المرحلة السابقة، وضمان تأمين عملية رفع مستوى الحكام، والسير قدماً على الزج بوجوه جديدة حتى يبقى وجود الحكم الإماراتي على الساحة القارية والعالمية متميزاً.

ويدرك علي حمد أن المسؤولية ستكون كبيرة عليه، ما يشكل دافعاً كبيراً له من أجل العمل مع سائر أعضاء اللجنة والكادر الفني التحكيمي، بما يساعد على ظهور أصحاب الصافرة والراية والفيديو بأبهى صورة في الموسم الجديد، وإن كان هناك قناعة ثابتة أن الأخطاء لن تغيب، لكن الأهم أن تتقلص خاصة مع وجود تقنية «الفار».