شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مساعدين مدربين مواطنين في فرق الشارقة لكرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:" الخليج"

أعلن نادي الشارقة الرياضي اليوم الثلاثاء، عن تعيين ثلاثة مدربين مساعدين مواطنين لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021، وهم، جمعة العشر مساعداً لمدرب فريق رجال الشارقة لكرة اليد، وصقر عبيد مساعد مدرب لفريقي الشباب والناشئين، وعبدالله المازمي مدرب مساعد لفريق أشبال الملك لكرة اليد وذلك ضمن خطط وسياسة النادي الداعمة للاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية في العمل الفني والتدريبي على مستوى جميع فرق النادي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين مساعدين مدربين مواطنين في فرق الشارقة لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.