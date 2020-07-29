شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يستعير العماني المربوعي من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر
أعلن دبا الحصن تعاقده الرسمي مع اللاعب العماني محمد المربوعي قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة لموسم واحد ،حيث وقع العقد اليوم مع اللاعب بحضور إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وعدد من اعضاء المجلس وتم قيده في فئة المقيمين.
واكد الدرمكي أن انضمام اللاعب المربوعي يعد مكسباً للفريق الحصناوي الذي يطمح جاهداً في تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين بعد ان حرمته الظروف في الموسم الملغى ،لافتاً إلى ان ادارة النادي لن تدخر جهداً في توفير كافة الاحتياجات اللازمة مع دعم الفريق بافضل العناصر حتى يتثنى له تقديم موسم مثالي .
وأعرب الدرمكي عن شكره لنادي الشارقة على التعاون المثمر مع اندية الإمارة .
من جانبه،اعرب محمد المربوعي عن سعادته في الانضمام لفريق الحصن،متمنياً ان يكون عند حسن الظن ويساهم بجانب زملاءه اللاعبين في تحقيق تطلعات ادارة النادي جماهيره.
يذكر أن دبا الحصن تعاقد مؤخراً مع المدرب البرتغالي أنطونيو لقيادة الفريق في الموسم الجديد فيما لم يحسم النادي اختياراته بشأن المحترفين الأجانب.
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