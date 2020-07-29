ليفربول يفتتح ثالث متاجره في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي ليفربول الرياضي عن افتتاح ثالث متجر رسمي له في ابن بطوطة مول بدبي، بالتعاون مع علامة سفنتي 8 سبورتس، ويأتي إطلاق هذا المتجر المستقل بعد التجربتين الناجحتين لمتجري النادي،حيث تم افتتاح الأول في دبي مول في 2019، والثاني ضمن وافي مول في شهر مارس /آذار 2020.

وتتيح الوجهة الجديدة أحدث تشكيلات الأزياء الخاصة بالفريق للصغار والكبار،بما فيها الملابس الأساسية التي يرتديها النادي وزيّه الخاص في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز مع مختلف المنتجات المميزة التي يطرحها، إضافة إلى مجموعة من القطع الكلاسيكية القديمة والإكسسوارات والتذكارات الموقعّة.

وحرص النادي على تصميم جميع عناصر المتجر بعناية فائقة تعكس أجواء ملعب الأنفيلد الشهير لتقدّم تجربة فريدة في دبي.

وأعرب كريج ماكيلفي، المؤسس والمدير التنفيذي ل"سفنتي 8 سبورتس"، عن سعادتهم كعلامة تجارية بافتتاح المتجر الجديد،موضحاً:نشعر في سفنتي 8 سبورتس بحماس كبير لافتتاح ثالث متجر رسمي لنادي ليفربول الرياضي في دبي ضمن ابن بطوطة مول بالتعاون مع النادي، خاصةً وأنه جاء مع احتفالات الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.