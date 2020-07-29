نادي المدام يختتم أسبوع التراث والهوية الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتم نادي المدام أسبوعه الثالث في صيف الشارقة الافتراضي، الذي ينظمه برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج شكراً لعطائك؛ حيث ضم هذا الأسبوع أكثر من 20 نشاطاً ثقافياً رياضياً للمنتسبين البالغ عددهم أكثر من 400 منتسب من المواطنين والمقيمين في الدولة، وضم أسبوع التراث والهوية الوطنية عدداً من المحاضرات وورش العمل، منها محاضرة عادات وتقاليد لموزة العامري، وورشة القفازات لحنان العمودي، ومسابقة نقرأ نربح، ومحاضرة عادات أهل البادية لحليمة الشرع وميثاء بن خادم، وورشة الخط العربي لمحمود الشيخ، ومسابقة في الخط العربي، كما نظم النشاط محاضرة كيف أسس زايد دولة لفاطمة الدربي، وورشة البحث عن السعادة لمنيرة إبراهيم، ومسابقة البحث عن الكنز، فيما نظم النشاط محاضرة العمل التطوعي لخديجة الآغا، وورشة التدابير الاحترازية لمنال آل علي، ومسابقة الإسعافات الأولية، ومحاضرة القيم لإيمان السويدي، ومحاضرة الإمارات عنوان التسامح للدكتورة فاطمة الدربي، وورشة ومسابقة القصة القصيرة للكاتب حسام الزعبي، بالإضافة إلى ورشة الرياضة اليومية لكل من صلاح بلحاج وحسام الزهوي.

وأكد محمد راشد الكعبي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الفردية، أن جهود اللجنة الثقافية في النادي واضحة من خلال تنوع الأنشطة وتوفير عدد كبير من الورش التفاعلية للمشاركين وتنوعها في مجالات عدة تخدم أهداف النادي في الوصول إلى أكبر شريحة، وصقل قدرات ومهارات الأطفال والناشئين في مجالات الفنون كافة، والبحث عن مواضع ذات قيمة وتهدف إلى غرس الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على تاريخ الدولة وحضارتها وإرثها التراثي وهويتها الوطنية، والاستفادة من التجارب والخبرات.