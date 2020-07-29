فريق الإمارات للدراجات يسعى إلى الفوز في سباق سيينا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق الإمارات للدراجات في سباق ستراده بيانكه، أحد أشهر سباقات اليوم الواحد في تقويم الجولة العالمية، حيث يقام على الطرق البيضاء المرصوفة بالحصى في إقليم توسكان يوم السبت المقبل بعد تأجيلها في مارس الماضي نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19.

وأعلن فريق الإمارات عن تشكيلة متميزة من النجوم الذين سيشاركون في السباق الذي يبدأ وينتهي في منطقة سيينا على مسافة 184 كم.

وسينضم تادي بوجاتشار إلى ستة من زملائه للمشاركة في السباق، وذلك عقب توقفه عن السباقات منذ مشاركته في سباق جبل حفيت في دولة الإمارات في فبراير الماضي، وتضم التشكيلة إلى جانب بوجاتشار كلاً من مواطنه يان بولانك، والثلاثي الإيطالي دييغو أوليسي وفاليريو كونتي ودافيد فورمولو، فضلاً عن سيرجيو هيناو وروي كوستا بطل العالم لعام 2013.

كما يشارك فريق الإمارات في عدد من السباقات المتتالية بعد سباق ستراده بيانكه، حيث تستعد تشكيلتان من الفريق للمشاركة في سباقين في إيطاليا، هما سباق غران تريتيكو لومباردو (199.7 كم، لينيانو - فاريزي) ثم سباق ميلانو تورينو (198 كم، ميسيرو - ستوبينيني) اللذان يقامان في 3 أغسطس و5 أغسطس على التوالي.

قال دييغو أوليسي: «سيكون السباق فريداً، حيث سنخوض المنافسة على الطرق البيضاء، ولكنني واثق من أنه سيكون سباقاً رائعاً في كل الأحوال، وعلى الرغم من انقطاع الدراجين عن السباقات خلال الفترة الماضية، فإنني على ثقة من استعدادنا أنا وزملائي في الفريق، فنحن جميعاً متحمسون للمشاركة في السباقات من جديد».

وقال المدير الرياضي ماركو مارزانو الذي سيقود الفريق في السباق: «إنها لحظة مهمة تشهد انطلاق موسم السباقات من جديد بعد توقف طويل. لقد كانت الفترة الماضية صعبة، لكن الدراجين حافظوا على تفاؤلهم خلال فترة التوقف، وتمكنوا من الاستعداد جيداً لهذه السباقات، ربما سيكون صعباً علينا أن نتنبأ بنتائج السباق، لكننا مستعدون لمواجهة هذا التحدي».