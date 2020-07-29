الإسباني خيمينيز مديراً فنياً للعهد اللبناني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي العهد بطل كأس الاتحاد الآسيوي وحامل لقب الدوري اللبناني لكرة القدم في المواسم الثلاثة الاخيرة تعيين الإسباني دانيال خيمينيز مديراً فنياً للنادي خلفاً لباسم مرمر المنتقل للإشراف على النادي العربي الكويتي.

وقال النادي في بيان: «اجتمعت إدارة نادي العهد وقررت تعيين الإسباني دانيال خيمينيز مديراً فنيّاًَ لفريق العهد خلفاً لباسم مرمر الذي انتقل لتدريب نادي العربي الكويتي».

وكان خيمينيز (36 سنة) يشغل منصب المدير التقني في النادي، وهو حائز على شهادة التدريب الاحترافية من الاتحاد الأوروبي «ويفا».

وبدأ خيمينيز مسيرته التدريبية مع أكاديمية نادي برشلونة ثم استلم تدريب نادي سانتس (تحت 19 سنة) الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في مقاطعة كاتالونيا ومن ثم نادي سي بي ترلينكا (تحت 19 سنة) الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في المقاطعة عينها.

وبدأت مسيرة خيمينيز في أسرة نادي العهد كمدير تقني ضمن الجهاز الفني في شهر سبتمبر من العام الماضي ثم عين مدرباً مساعداً لمرمر في نوفمبر الماضي قبل أن تُضم إلى مهامه مسؤولية الاشراف الفني العام على فرق الفئات العمرية وهي المسؤولية التي سيستمر في تحملها إضافة إلى منصبه الجديد.

وستكون بطولة كأس النخبة التنشيطية التي ستنطلق في الأول من أغسطس المقبل أول اختبارات خيمينيز مع العهد، ثم الدوري اللبناني الذي يبدأ في 18 سبتمبر، كما سيكون امتحانه الأهم خوض حملة الدفاع عن اللقب القاري حيث ستستكمل مباريات المجموعة الأولى والتي تضم أيضاً الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني والمنامة البحريني بين 26 أكتوبر والرابع من نوفمبر، ويأمل العهد استضافة المباريات التي ستقام بنظام التجمع حيث يتنافس مع المنامة البحريني.