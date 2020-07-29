عجمان يكمل إجراءات التعاقد مع البرتغالي دييجو أمادو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

وصل المحترف البرتغالي دييجو أمادو إلى الدولة، وفور وصوله أكمل نادي عجمان إجراءات التعاقد معه كمحترف ثالث مع الفريق إلى جانب الغاني وليام أوسو والبرازيلي فاندر فييرا الذي لم ينضم إلى تدريبات الفريق حتى الآن.

ويختتم البرتقال معسكر جبل علي اليوم الثلاثاء، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد القادم، وستكون المشاركة الأولى للبرتغالي ديجو أمادو مع الفريق عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، أي في المرحلة الثانية من الإعداد، وبذلك يتبقى لنادي عجمان التعاقد مع محترف رابع لإكمال عقد محترفيه الأجانب.