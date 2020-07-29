تشافي: ميسي كالوحش يلعب في أي عمر.. وأتطلع لتدريب برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لاعب الوسط الأسطوري السابق لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم: «هدفي الرئيسي كان، ولا يزال، هو تدريب النادي الكاتالوني في يوم من الأيام»، رغم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي السد.

وقال تشافي في مقابلة مع صحيفة «ماركا» اليومية الإسبانية «لا أخفي ذلك، وقلتها دائماً، هدفي الرئيسي، عندما يمكن تحقيقه، هو برشلونة».

وأضاف تشافي الذي دافع عن ألوان برشلونة من 1998 إلى 2015: «هذا هو بيتي، وسيكون تدريبه حلماً».

وتابع: «عندما سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة قصيرة، أو طويلة، سأحضر».

وأردف قائلاً: «قبل كل شيء، يجب أن أحترم كيكي سيتيين (مدرب برشلونة الحالي، المهدد بالإقالة) وأتمنى للفريق كل التوفيق».

وأوضح تشافي الذي ظهر اسمه مجدداً كمرشح لاستلام الإدارة الفنية للبلاوغرانا عقب خسارة لقب الليجا هذا الموسم لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد: «في بعض الأحيان يلعب برشلونة بشكل جيد جداً، وأحياناً أخرى بشكل جيد، وفي بعض الأحيان لا يلعب بشكل جيد، لكنني أحب أفكار سيتيين الحالية ومع الفرق التي دربها سابقاً: السيطرة وتقديم أسلوب لعب ممتع».

وختم تشافي حديثه قائلاً: «أرى أن ميسي قائد برشلونة، سيواصل اللعب طالما لديه الرغبة في ذلك، بدنياً، هو سريع، وقوي، إنه وحش منافسة، ليس لدي شك في أنه سيلعب في كأس العالم 2022».

وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، قال، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الرياضة اليومية «لديّ علاقات ممتازة مع تشافي ونتحدث عن العديد من المواضيع، لكن في العام المقبل لدينا عقد مع كيكي سيتيين».