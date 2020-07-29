استئناف دوري هوكي الجليد 15 سبتمبر والنهائي أول أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية موعد عودة الفرق للتدريبات داخل الصالات في رياضة هوكي الجليد، وتم تحديد يوم 23 أغسطس المقبل للسماح بدخول اللاعبين إلى صالات الألعاب الجليدية من أجل بدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وقرر الاتحاد تطبيق أعلى معايير الجودة في البروتوكول الطبي المتفق عليه لضمان حماية وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، قبل بدء التدريبات، والمنافسات الرسمية التي تقرر أن تعود بالجولات الختامية من الدوري المحلي في منتصف سبتمبر المقبل، على أن تكون انطلاقة منافسات الموسم الجديد في الأسبوع الثاني من أكتوبر بمشاركة 6 أندية محلية.

وقال جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الألعاب الشتوية في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات إن عملية تسجيل اللاعبين في مدارس هوكي الجليد وباقي الرياضات الشتوية الأخرى بدأت بالفعل، وإن الأندية بدأت ترفع قوائم فرقها للموسم المقبل، إلا أن مباريات الدوري المتبقية ستستأنف بالقوائم المعتمدة سلفاً في بداية الموسم الحالي، ولن يسمح بإضافة أي لاعبين جدد عليها إلا بعد نهاية الدوري.

وأشار إلى أنه تم اعتماد برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات بعد تثبيت المواعيد على أجندة الاتحادين الآسيوي والدولي لهوكي الجليد، منوهاً بأن بطولة آسيا للسيدات سوف تقام بالفلبين في 17 فبراير 2021، وكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة سيقام في مارس 2021، وكأس العالم للرجال في لوكسمبورج في شهر إبريل 2021.

وأضاف: «بالنسبة لبطولة الدوري المحلي الذي سيتم استئناف منافساته في منتصف سبتمبر المقبل سوف تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب بين 4 فرق ضمنت التأهل للأدوار النهائية وهي «ذيبس» بالعين، و«ستورمز» و«شاهين» و«سكوربين» من أبوظبي، وفي أول أكتوبر المقبل سوف تقام المباراة النهائية وتجرى مراسم تتويج الفائزين، أما بالنسبة لدوري الموسم المقبل فسوف يشهد عودة فريق «كاملز» للمشاركة من جديد إلى جانب فرق «ذيبس» و«ستورمز» و«شاهين» و«فايبرز».

وعن الدورات التدريبية التي اعتمدها الاتحاد للمدربين قال: «نشر اللاعبين في كل إمارات الدولة من ضمن أهدافنا لتوسيع قاعدة الممارسة وإتاحة الفرصة أمام ظهور مواهب جديدة لدعم المنتخبات الوطنية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا مدربون متميزون، يملكون قدرات استقبال اللاعبين الجدد، وتعليمهم أساسيات الرياضات الشتوية، وتشجيعهم على الاستمرار فيها وتطوير مستواهم، ومن أجل ذلك فقد حرصنا على إقامة دورات تأهيل أخيراً للمدربين في هذه الجوانب، مع توعيتهم بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية اللاعبين والحفاظ على سلامتهم».