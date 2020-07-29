دبا الحصن يطرح مسابقة أفضل معلِّق وأفضل مهارات استعراضية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح نادي مدينة دبا الحصن ضمن فعاليات صيف الشارقة الافتراضي الذي يقام تحت شعار «عطلتنا غير» برعاية مجلس الشارقة الرياضي مسابقة أفضل معلِّق رياضي وأفضل مهارات استعراضية في كرة القدم والجري.
وأكد أحمد النقبي رئيس لجنة الثقافة المجتمعية أن نسبة الحضور وصلت إلى 87% من إجمالي المسجلين في معسكر صيف الشارقة الافتراضي، وأشار إلى أن نادي دبا الحصن قدَّم أنشطة ثقافية ومجتمعية ورياضية متنوعة خلال الأسبوع الثاني وبتعاون وشراكة مجتمعية مؤسسية مع مجلس أولياء أمور دبا الحصن، ومركز فنون دبا الحصن، حيث كانت فعاليات الأسبوع الثالث حافلة بالعمليات والمشاركات من قبل الشراكات.
وأوضح أن الفعاليات تضمنت مشاركة من قبل مجلس الشارقة الرياضي ونادي اتحاد كلباء ومجلس أولياء أمور الطلبة بإمارة الشارقة، مدينة دبا الحصن وهيئة القرآن والسنة وشملت فعاليات ومسابقات متنوعة نالت إشادة الجميع.
جدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي انطلاقاً من حرص مجلس إدارة النادي على شغل أوقات الشباب فيما هو نافع، وملء الفراغ بما يعود عليهم بالمعارف، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لصيف هذا العام، واستغلال هذا الوقت على خير وجه حسب توجيهات مجلس الشارقة الرياضي.
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