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الحمرية يتعاقد مع وليد أحمد ويقترب من الأجنبي الثاني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي
تعاقد نادي الحمرية مع وليد أحمد، لاعب الشارقة ودبا الفجيرة وحتا السابق، لمدة عام، وكانت إدارة العنابي قررت غلق باب التعاقدات على صعيد اللاعبين المواطنين، غير أن إصابة المدافع سعد فريش، وحاجته إلى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة استدعت تقييد لاعب مكانه، إضافة إلى الخبرة الكبيرة والثقل الفني الذي يتمتع به وليد أحمد، والإضافة التي يمكن أن يقدمها.
ووقع وليد عقد انضمامه للعنابي، الاثنين، بحضور جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة الذي رحب به، واعتبر أنه إضافة كبيرة للفريق، وقال: «وليد لاعب معروف وهو مكسب لأي ناد، الحمرية لم يكن يرغب في التعاقد مع لاعب جديد لكن التطورات الأخيرة ووجود لاعب متاح بإمكانات وليد أحمد، كانا وراء قرار التعاقد مع اللاعب الشرقاوي السابق».
وتعاقد نادي الحمرية حتى الآن مع ثمانية لاعبين هم: وليد أحمد ومانع ومحمود حسن وعلي درويش وماهر جاسم، والفلسطيني بركة، والزيمبابوي والبرازيلي سانتياجو، وجدد عقود أحمد الشاجي وفيصل خليل ويوسف شاه، وينتظر أن يتعاقد مع صانع ألعاب برازيلي يلعب لأحد الأندية بالدوري السعودي حالياً، وقد ينتدب لاعباً كبيراً على سبيل الإعارة من أحد أندية دوري الخليج العربي، وسيكون انضمامه للعنابي حال تحقق مفاجأة كبيرة.

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