رحلة افتراضية للأراضي المقدسة في نادي الثقة للمعاقين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل الأنشطة والفعاليات المتنوعة في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة للأسبوع الرابع على التوالي ضمن البرنامج الصيفي الذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار «صيف الشارقة الافتراضي عطلتنا غير»، بمشاركة مميزة من كلا الجنسين من أعضاء النادي من ذوي الإعاقة.

وشهد الأسبوع الرابع قيام اللجنة الاجتماعية بتقديم رحلة افتراضية بداخل الحرم المكي والأماكن المقدسة خلال مناسك الحج من خلال محاكاة كاملة لجميع مناسك الحج بداية من الميقات مروراً بالحرم المكي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات وغيرها من شعائر الحج المختلفة، حيث تدمج الرحلة بين المعلومات الكاملة عن الحج ومجسمات ثلاثية الأبعاد تتيح للأعضاء التعرف على مناسك الحج بشكل يحقق التعايش الكامل وكأنه موجود بداخل المناسك الحقيقية.

وأشاد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بالنجاح الذي حققه برنامج صيف الشارقة الافتراضي الرياضي من خلال الدعم الكامل من مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كاملاً بين اللجان المختلفة بالنادي من أجل تنظيم فعاليات مختلفة عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19» مؤكداً أن الأنشطة هذا العام ليس مجرد أنشطة لقضاء وقت الفراغ ولكنها أنشطة هادفة تصقل شخصية الأعضاء وتكسبهم المهارات والخبرات وتشبع حاجات الأعضاء العقلية والاجتماعية بطريقة تربوية سليمة تسهم في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الاجتماعية الفعالة من أجل تحقيق اندماج أعضاء النادي في المجتمع من خلال أنشطة مشتركة مع إخوانهم من غير المعاقين.