اجتماع تنسيقي بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مع الاتحاد العربي للدراجات عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف إرساء أسس ودعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات الفنية بين الطرفين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصباح إبراهيم جعفر، الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وتامر جودة السكرتير التنفيذي للاتحاد، كما حضر من الجانب الآخر المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد العربي للدراجات.

وأكد الدكتور مصباح جعفر أن الاتحاد يهدف دائماً إلى بناء علاقات متميزة مع الاتحادات والهيئات والمؤسسات الرياضية كافة، التي تسعى لتقديم أفضل ما لديها لتطوير الرياضة وارتقائها، لافتاً إلى أن رياضة المعاقين البارالمبية اليوم أصبحت من الرياضات التي لها بصمة واضحة من خلال إنجازات لاعبيها، وأبطالها التي فاقت كل التوقعات.

من جانبه، نقل المستشار إسماعيل سالم إلى المجتمعين تحيات الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وأشار خلال حديثه إلى أنشطة وإنجازات الاتحاد العربي خلال السنوات السابقة والبطولات والمسابقات التي نظمها والاجتماعات التنظيمية والدورات التدريبية التي أشرف عليها في مختلف الدول العربية، كما أكد أن الهدف من عقد هذا الاجتماع التشاوري هو تذليل العقبات كافة التي تواجه نشر رياضة الدراجات البارالمبية فى المنطقة العربية من خلال تمكين الكوادر الفنية العاملة في رياضة الدراجات في المنطقة عبر التعاون مع اتحاد غرب آسيا لتوفير محاضرين متخصصين في المجال البارالمبي لإقامة دورات تدريبية للكوادر الفنية في المنطقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة الخاصة بهذه الرياضة المعنية بأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية، في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين، يتم بموجبها إرساء أسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال رياضة أصحاب الهمم، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.