ختام الدورة التدريبية لاتحاد المصارعة والجودو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الدورة التدريبية الأولى في التدريب الرياضي التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو عن بعد، واستمرت 3 أيام بمشاركة 75 دارساً ودارسة من 20 جنسية، في مقدمتهم الكوادر الوطنية في مختلف المجالات الرياضية، بجانب عدد من المقيمين من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

وقدم الدورة المحاضر الدولي الدكتور عاطف علي عبد المتجلي رئيس الاتحاد المصري للثقافة البدنية، واشتملت محاورها في مجالات نظم الطاقة الهوائية واللاهوائية، وأسس الانتقاء العلمي ومبادئ حمل التدريب ومكونات حمل التدريب وكيفية تقنين حمل التدريب باستخدام «النبض، التكرار، الزمن، الأثقال» بجانب أسس تنميه الإعداد الفني والمهاري للاعبين.

وجاءت الدورة التدريبية الأولى التي تقام ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو في مجال تطوير مختلف الكوادر في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة وذلك ضمن الخطة السنوية للاتحاد التي ينفذها بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية الأعضاء بما يسهم في دعم رياضة الإمارات، وقد حصل الجميع على شهادات المشاركة الإيجابية في دورة مبادئ التدريب الحديث الموقعة من قبل رئيس الاتحاد.