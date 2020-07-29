شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يُعلّق على استبعاده من ودية الجونة بـ"رجل على رجل وتكشيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، عن حالته بعد الغياب عن المشاركة أمام الجونة فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش، فى إطار استعداد الفريقين لعودة الدورى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 2، كما سبق وغاب صالح جمعة عن المشاركة فى الودية الأولى التى خاضها الأهلى أمام سموحة وانتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف.

ونشر صالح جمعة عبر استورى صفحته الرسمية على "إنستجرام" صورته خلال جلوسه على مقاعد البدلاء فى ودية الأهلى والجونة، واضعًا "رجل على رجل" وعلامات الاستياء تظهر على ملامحه، معلقًا عليها: "MOOD".

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح صالح جمعة فرصة جديدة للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل، وكانت أهم وصايا الخواجة السويسرى للاعب كالتالى:

عقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع صالح جمعة قبل ودية سموحة الأخيرة بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد، استشارى التغذية بالجهاز الفنى، للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستوى اللاعب ولياقته البدنية، وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة. واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه.

إنقاص الوزن فى الجيم

استعادة الفورمة

طالب فايلر من صالح جمعة ضرورة استعادة الفورمة خلال المرحلة المقبلة من أجل الدخول فى حسابات المشاركة فى المباريات الودية ومن ثم الدورى، واعترف فايلر للاعب الأهلى خلال الجلسة التى سبقت ودية سموحة بأنه لن يكون فى حساباته خلالها، وهو ما تقبله اللاعب وأكد أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفنى من أجل العودة بشكل تدريجى لحساباته الفترة المقبلة.

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الالتزام

فيما طالب فايلر صالح جمعة بضرورة الالتزام خلال المرحلة المقبلة بمواعيد التدريب وعدم التأخير أو الغياب مجددًا عن المران.

التعلم من الأخطاء السابقة

كما طالب فايلر صالح جمعة بضرورة التعلم من الأخطاء السابقة لتفاديها فى المرحلة المقبلة خاصة لانتهاز فرصة الـ60 يوما.

التركيز فى التدريبات فقط

بينما طالب فايلر من صالح جمعة ضرورة التركيز فى التدريبات فقط، والابتعاد عن كل أفعاله السابقة التى تسببت فى خروجه من حسابات الجهاز الفنى والتفكير فى رحيله عن الفريق.