شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: تضييع الوقت سبب تدخلي العنيف مع الهاني سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري، عن سر الأزمة التي نشبت بينه وبين الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، وقال رفعت في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، الذي يقدمه أحمد شوبير: القصة كلها أن المباراة ودية، وكابتن حمادة صدقي تحدث معي بعد المباراة وأنا تدخلت بشكل عنيف لا أنكر، ولكن بسبب تضييعه للوقت، وقلت له عايزين نلعب بسرعة خاصة إننا راجعين عايزين نلعب، تدخلت بقوة فحدثت مشادة لم أتوقعها، لم أعتذر له كما قال البعض، وهو حاول أن يكلمني بعد المباراة ولكن لم أرد.

كانت هناك مشادة حدثت فى نهاية اللقاء بين اللاعبين بسبب كرة مشتركة وقيام أحمد رفعت بالتدخل بقوة على الهانى سليمان الأمر الذى دفع الأخير للاعتداء على صانع ألعاب الإتحاد ورفضه التدخل بهذه الطريقة ما دفع حكم المباراة لطرده وحدثت أزمة داخل الملعب تسببت في انتهاء اللقاء.

وبادر أحمد رفعت بالاعتذار للهانى سليمان مؤكدًا أنه كان لا يقصد ما حدث إلا أنه يعيش حالة من الضيق الشديد بسبب عدم مشاركته مع الاتحاد فى الفترة الماضية وهو ما أدى لظهوره بحالة عصبية خلال لقاء سموحه وهو ما تفهمه الهانى سليمان الذى أكد له أنه يعتبره شقيقه الصغير وكل ما حدث لا يعد سوى "نرفزة ملعب".

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وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة