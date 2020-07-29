شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتجاه للتجديد للجنة الخماسية و4 مليون استرليني لإنهاء صفقة رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس التطورات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي صانع ألعاب هدرسفيلد الانجليزي المعار إلى صفوف النا الأهلي، وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": رمضان صبحي مش عايز العروض التي تلقاها ولو الأهلي دفع 4 مليون يخلص الصفقة الصبح، رمضان عايز يلعب في انجترا أو ألمانيا أو إيطاليا في أندية جيدة".

أضاف شوبير متحدثاً عن اتحاد الكرة: نقترب من التجديد للجنة الخماسية فترة جديدة والانتخابات لن تتم في الوقت الحالي.

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رمضان صبحى، ظهر تألقه وبزغ نجمه فى الفترة الأخيرة بوضوح، خاصة تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر الذى تولى قيادة الشياطين الحمر بداية من الموسم الجارى وحقق العديد ن النجاحات أبرزها الاقتراب من حصد لقب الدورى الممتاز بعد التربع على عرش المسابقة برصيد 49 نقطة، والتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما نجح فى تطوير موهبة رمضان، وهو ما أكده العديد من المحللين والخبراء.

ووفقًا لما أكد محمد يوسف نجم الأهلى والمدير الفنى الأسبق للفريق، أن رمضان صبحى تطور كثيرًا فى عدة جوانب أهمها إنه أصبح "ايجابى" على مرمى الخصم، ويحرز أهدافًا بنفسه ولا يكتفى بصناعتها فقط، وتحسن مستواه البدنى بخلاف خبراته التى تزايدت فى الفترة الأخيرة، مع شخصيته القيادية التى لا يتحلى بها إلا قليل من اللاعبين.كما أكد عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق، أن رمضان صبحى استغنى عن اسلوبه الذى كان يظهر به فى بداية مشواره وهو الاعتماد على اللعب الفردى، واستغلال مهاراته الجسدية فى المراوغة دون إفادة الفريق، مؤكدًا أن اللاعب أصبح مميزا جدًا من الناحية البدنية بعد الموسم الذى قضاه فى انجلترا، كما إن فايلر ساعده على أن يصبح إيجابيًا وجماعيًا أكثر، وعدم الاعتماد على اللعب الفردى فقط، فضلاً عن أنه أصبح يسعى لهز مرمى الخصم ما جعله أكثر إفادة للفريق عن الفترة الماضية.

وشهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.