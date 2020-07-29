شكرا لقرائتكم خبر عن "الصلح خير" بين الهانى سليمان وأحمد رفعت بعد ودية الاتحاد وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الهانى سليمان حارس مرمى سموحة مكالمة هاتفية بأحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندرى عقب انتهاء لقاء الفريقين الودى الذى انتهى لصالح الموج الأزرق بهدفين مقابل هدف لينهى الخلاف الذى حدث بينهما أثناء اللقاء وأدى لنهايته فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

كانت هناك مشادة حدثت فى نهاية اللقاء بين اللاعبين بسبب كرة مشتركة وقيام أحمد رفعت بالتدخل بقوة على الهانى سليمان الأمر الذى دفع الأخير للاعتداء على صانع ألعاب الإتحاد ورفضه التدخل بهذه الطريقة ما دفع حكم المباراة لطرده وحدثت أزمة داخل الملعب تسببت في انتهاء اللقاء.

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وبادر أحمد رفعت بالاعتذار للهانى سليمان مؤكدًا أنه كان لا يقصد ما حدث إلا أنه يعيش حالة من الضيق الشديد بسبب عدم مشاركته مع الاتحاد فى الفترة الماضية وهو ما أدى لظهوره بحالة عصبية خلال لقاء سموحه وهو ما تفهمه الهانى سليمان الذى أكد له أنه يعتبره شقيقه الصغير وكل ما حدث لا يعد سوى "نرفزة ملعب".

وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة