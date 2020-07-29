شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: فرج عامر أبلغنى بخصم 200 ألف جنيه من الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندري أن فرج عامر رئيس نادى سموحه أجرى مكالمة هاتفية به عقب لقاء فريقه أمام الموج الأزرق وتقدم باعتذار رسمي عما بدر من حارس سموحة الهانى سليمان تجاه رفعت بعد اعتدائه عليه فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم وانتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.
وأضاف رفعت فى تصريحات خاصة أن فرج عامر أكد له أنه سيقوم بخصم 200 ألف جنيه من الحارس بعد تعديه بالضرب عليه بدون كرة، بالإضافة إلى قيام حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بإجراء مكالمة أخرى بلاعب الاتحاد مقدمًا اعتذارًا آخر نتيجة لما بدر من حارسه، وكشف صانع ألعاب الاتحاد السكندرى أنه لم يفعل أى شيء عقب تعدى الحارس عليه وخرج من الملعب مباشرة بعد تعدى حارس سموحه عليه بالضرب بالبوكس.
وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رفعت: فرج عامر أبلغنى بخصم 200 ألف جنيه من الهانى سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.