شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: فرج عامر أبلغنى بخصم 200 ألف جنيه من الهانى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندري أن فرج عامر رئيس نادى سموحه أجرى مكالمة هاتفية به عقب لقاء فريقه أمام الموج الأزرق وتقدم باعتذار رسمي عما بدر من حارس سموحة الهانى سليمان تجاه رفعت بعد اعتدائه عليه فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم وانتهت بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف رفعت فى تصريحات خاصة أن فرج عامر أكد له أنه سيقوم بخصم 200 ألف جنيه من الحارس بعد تعديه بالضرب عليه بدون كرة، بالإضافة إلى قيام حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة بإجراء مكالمة أخرى بلاعب الاتحاد مقدمًا اعتذارًا آخر نتيجة لما بدر من حارسه، وكشف صانع ألعاب الاتحاد السكندرى أنه لم يفعل أى شيء عقب تعدى الحارس عليه وخرج من الملعب مباشرة بعد تعدى حارس سموحه عليه بالضرب بالبوكس.

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وفاز فريق سموحة على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة .