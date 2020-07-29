7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 فى مقدمتها فايلر يرحل عن الأهلي دون شروط بعد انتهاء بطولتى الدوري وأفريقيا

اتحاد الكرة ردا على خطاب الكاف: أقل ملعب فى مصر به كل الاشتراطات

رد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على الخطاب الذى وصل من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مؤخرا ويتضمن العديد من الاشتراطات الواجب توافرها فى الملاعب التى تستضيف المباريات الأفريقية، لاسيما مع قرب إقامة مباريات قبل نهائى ونهائى دورى الأبطال افريقيا بمشاركة الأهلى والزمالك ، وقال مسئولو اتحاد الكرة أن هذه الاشتراطات موجودة فى أقل ملعب دولى فى مصر من حيث النجيل الطبيعى والتأكد من جودته وكذلك مقاعد البدلاء، كما أنه تم ترقيم المدرجات فى عدد كبير من الملاعب، بالإضافة إلى قوة الأضواء الكاشفة التى تتعدى الـ1200 LUX المطلوبة ، وتضمن خطاب الكاف ضرورة توافر بعض الشروط من الملاعب التى تستضيف مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية وابرزها

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي دون شروط بعد انتهاء بطولتى الدوري وإفريقيا

علم الخليج 365 مفاجأة من العيار الثقيل في بنود عقد السويسري رينيه فايلر الجديد مع الفريق الأحمر، والذي تم توقيعه مؤخراً وبالتحديد خلال قضاء المدرب السويسري لأجازه مع أسرته قبل عودته من جديد لقيادة تدريبات الأهلي، ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة وأن هناك ضغوطاً تتم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

الأهلى يهزم الجونة 5/2 فى التتش استعدادا للدورى

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

الأهلي: أشعة على "كاحل" ياسر إبراهيم بعد إصابته في ودية الجونة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم، وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا

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نجح مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى، ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف الفوز للزمالك قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، بعدما كانت النتيجة تشير الى تعادل الفريقين 1/1 ، حيث تقدم الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشرى لاعب طنطا فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 70، ليفوز الزمالك 2/1 ، ودفع الجهاز الفنى للفريق بمجموعة من الناشئين فى الشوط الثانى من المباراة.