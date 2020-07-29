شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: صالح جمعة خارج حسابات الزمالك وأنصحه بالاجتهاد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن أنه لا يوجد مفاوضات لضم صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي، موضحًا أن الأبيض ليس في حاجة لخدمات صالح جمعة، مُعلقًا: "لا أحب أن يتاجر أحد باسم نادي الزمالك.. لا نرغب في استغلالنا بأي شكل من الأشكال.. لسنا طرفًا في علاقة صالح بالاهلي.. شخصيًا أحب صالح جمعة وأحب طريقة لعبه لكننا لم ولن نتفاوض معه أو مع وكيل أعماله.

وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس2" قائلا: "صالح جمعة لاعب مميز وإضافة لأي نادٍ وأتمنى له التوفيق في أي مكان لكن بالنسبة للزمالك فنحن نمتلك أفضل اللاعبين في مصر بنفس مركز صالح جمعة وبالتالي لا يوجد احتياج لخدماته ، وقدم أمير مرتضى نصيحة لصالح جمعة بالتدرب جيدًا مع الأهلي والتركيز بشكل كبير، مُعلقًا: "في النهاية هو زي أخويا الصُغيّر".

Advertisements

وتمنى أمير مرتضى تأهل الأهلي برفقة الزمالك إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وألا يخرج دوري الأبطال من مصر قائلاً: "أتمنى التأهل للنهائي لا يهم من سنواجه في النهائي نواجه أي فريق من يبحث عن اللقب لا يختار فريق لمواجهته وأتمنى التوفيق للأهلي والتأهل للمباراة النهائية.. نريد أن يكون النهائي مصري ولا أتمنى أن تخرج البطولة من مصر.