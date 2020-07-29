وزير الشباب والرياضة ينعى طبيب الغلابة: قدم كل ما يملكه لدعم ومساعدة البسطاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ76 عاماً، قضاها فى قناعة وزهد وإخلاص وتفانى؛ تأدية للرسالة والأمانة التى تربى ونشأ عليها عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وجاء قائلا: "وداعا طبيب الغلابة رحم الله الدكتور محمد مشالى الذى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء قدم فيها كل ما يملكه من علم فى دعم ومساعدة المرضي البسطاء غير القادرين رحم الله الفقيد وجعل مثواه الجنة، وخالص العزاء وصادق المواساة للأسرة الكريمة.. إنا لله وإنا إليه راجعون " يذكر أن الفقيد الدكتور محمد مشالي، من مواليد قرية التسماح التابعة لمحافظة البحيرة عام 1944م، وقد تخرج في كلية طب جامعة القاهرة عام 1967م، وأفنى عمره في خدمة الفقراء زاهدًا عن متاع الدنيا لينال محبة الجميع في مصر والعالم. Advertisements

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