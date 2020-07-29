يوسف حسن هداف المقاولون الصاعد: أحلم بتكرار تجربة صلاح ومتعب مثلى الأعلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يوسف حسن هداف فريق 2003 بنادي المقاولون العرب، والذي تم تصعيده مؤخرًا إلى الفريق الأول، عن أول تعليق تلقاه من الجهاز الفني للفريق بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول، عندما تعادل للمقاولون أمام أسوان بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.
وقال يوسف حسن في تصريحات لـ"الخليج 365": كابتن عماد النحاس هنأني بعد الهدف وقال لي "ركز في اللي جاي"، وأحلم بالاحتراف الخارجي عبر بوابة المقاولون العرب مثل محمد صلاح، وأتمنى الإلحاق بنادي باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد، موضحًا أنه يتمنى تكرار تجربة محمد صلاح نجم قلعة ذئاب الجبل المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي،
أضاف ناشئ المقاولون متحدثًا عن مثله الأعلى قائلاً: مثلى الأعلى محليًا عماد متعب وعالميًا كرستيانو رونالدو.
وكان المقاولون وأسوان قد تواجها من قبل يوم الثلاثاء الماضى، فى أولى وديات المقاولون العرب، حيث تقدم أسوان بهدف نظيف فى الدقيقة 89 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل المقاولون عن طريق ناشئة زياد طلبة، الذى نجح فى تعديل النتيجة مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثانى واللقاء، لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لمثله.
وتعتبر هذه المباراة هى التجربة الودية الرابعة لنادى أسوان، الذى تعادل فى لقائه الودى الأول مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1، ثم كرر نفس النتيجة أمام المقاولون، وكررها أيضاً أمام إنبي.
ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.
على الجانب الآخر، يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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