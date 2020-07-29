شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن هداف المقاولون الصاعد: أحلم بتكرار تجربة صلاح ومتعب مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يوسف حسن هداف فريق 2003 بنادي المقاولون العرب، والذي تم تصعيده مؤخرًا إلى الفريق الأول، عن أول تعليق تلقاه من الجهاز الفني للفريق بعدما نجح في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول، عندما تعادل للمقاولون أمام أسوان بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقال يوسف حسن في تصريحات لـ"الخليج 365": كابتن عماد النحاس هنأني بعد الهدف وقال لي "ركز في اللي جاي"، وأحلم بالاحتراف الخارجي عبر بوابة المقاولون العرب مثل محمد صلاح، وأتمنى الإلحاق بنادي باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد، موضحًا أنه يتمنى تكرار تجربة محمد صلاح نجم قلعة ذئاب الجبل المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي،

أضاف ناشئ المقاولون متحدثًا عن مثله الأعلى قائلاً: مثلى الأعلى محليًا عماد متعب وعالميًا كرستيانو رونالدو.