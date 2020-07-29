أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا
مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا
نجح مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى، ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف الفوز للزمالك قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، بعدما كانت النتيجة تشير الى تعادل الفريقين 1/1 ، حيث تقدم الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشرى لاعب طنطا فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 70، ليفوز الزمالك 2/1 ، ودفع الجهاز الفنى للفريق بمجموعة من الناشئين فى الشوط الثانى من المباراة.
حسام أشرف: تعليمات كارتيرون وراء تألق الناشئين في الزمالك
أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالزمالك والذي تألق مؤخرًا مع الفريق الأول في المباريات الودية، أنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، حسبما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأضاف اللاعب في تصريحات لقناة الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب ، مُشيرًا إلى أن النجوم الكبار دائمًا يتحدثون مع الصغار، ويقدمون لهم دعمًا مستمرًا بعدم الخوف واللعب بقوة والجرأة.
اتحاد الكرة: تطبيق تقنية الـVAR فى ودية الزمالك والطلائع غدا
قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تطبيق تقنية الفيديو، في ودية الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها السادسة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، حيث ترغب لجنة الحكام الرئيسية في تطبيق تقنية الفيديو في المباراة لتكون تجربة حية لتدريب للحكام على استخدام التقنية بشكل أكبر خاصة وأن الدوري شهد استخدامها في 6 لقاءات فقط من الدور الثاني قبل توقف البطولة بسبب جائحة كورونا.
أمير مرتضى يشيد بتألق الناشئين في وديات الزمالك قبل عودة الدوري
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك عن أن الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول بالزمالك قاموا ببذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية خاصة خلال معسكر الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية ، وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق رجل جريء ومنظم لأنه كان حريصًا على مشاركة اللاعبين الناشئين في هذا التوقيت، كما أننا متفقون على تنفيذ كل الأمور الفنية والبدنية والطبية منذ شهرين.
شبانة فى لايف ”الخليج 365”: الزمالك يُنهى أزمة "فلوس" بن شرقى وأوناجم
قال الإعلامى محمد شبانة فى لايف ”الخليج 365”، إن إدارة الزمالك، أنهت مسألة المستحقات المتأخرة للمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم لكي يعود الثنائى إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، من أجل الانتظام في استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد، وكان برنامج "مع شبانة" قد انفرد باستحقاق 100 ألف دولار لـ بن شرقى طلب اللاعب الحصول عليها من أجل العودة إلى القاهرة.
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