أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا

مصطفى فتحى يقود الزمالك للفوز على طنطا 2 / 1 وديا

نجح مصطفى فتحى، لاعب الزمالك، فى قيادة فريقه لتحقيق الفوز على نظيره طنطا بنتيجة 2/1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى، ونجح مصطفى فتحى فى إحراز هدف الفوز للزمالك قبل نهاية المباراة بـ 9 دقائق، بعدما كانت النتيجة تشير الى تعادل الفريقين 1/1 ، حيث تقدم الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق حسام أشرف، ونجح محمد العشرى لاعب طنطا فى إحراز هدف التعادل لفريقه فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 70، ليفوز الزمالك 2/1 ، ودفع الجهاز الفنى للفريق بمجموعة من الناشئين فى الشوط الثانى من المباراة.

حسام أشرف: تعليمات كارتيرون وراء تألق الناشئين في الزمالك

أكد حسام أشرف لاعب فريق الشباب بالزمالك والذي تألق مؤخرًا مع الفريق الأول في المباريات الودية، أنه يشارك في مركز المهاجم الصريح وكل مراكز الخط الأمامي، حسبما يطلب منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وأضاف اللاعب في تصريحات لقناة الزمالك أن كارتيرون طالب اللاعبين بالهدوء وعدم الخوف داخل الملعب ، مُشيرًا إلى أن النجوم الكبار دائمًا يتحدثون مع الصغار، ويقدمون لهم دعمًا مستمرًا بعدم الخوف واللعب بقوة والجرأة.