شكرا لقرائتكم خبر عن عزيمة وسجدة انتصار.. نسر الأهلي يواصل التحليق في ثاني الوديات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عصف طوفان الهجوم الأهلاوي بفريق الجونة في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب التتش في ثاني اللقاءات الودية التي خاضها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدفين، بعد الفوز على سموحة برباعية نظيفة في إطار الاستعدادات لاستئناف النشاط الرياضي ومسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

العزيمة كانت أبرز العلامات المميزة للاعبي القلعة الحمراء في مباراة اليوم رغم طبيعها الودية، حيث رفض لاعبو الفريق الأحمر إفلات زمام اللقاء من أيديهم بعدما قرب لاعبو الجونة النتيجة لتصبح 3/2، قبل أن ينتفض الهجوم الأهلاوي بهدفي الحسم.

في سياق متصل، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم، وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء اليوم بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ثاني تجارب الفريق الودية، خلال فترة الإعداد والتحضير لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل خماسية الأهلي محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي، وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم للإصابة في الشوط الثاني، وشارك أيمن أشرف بدلاً منه، كما شهدت المباراة إهدار أكثر من فرصة للأهلي، وقدم الأحمر عرضاً قوياً على مدار الشوطين، كما قدم الفريق الساحلي عرضاً قوياً وكان نداً للأهلي، لكن فارق الخبرة والإمكانيات الفنية حسم اللقاء بها الفوز الكبير للأهلي، الذي قام مدربه السويسري رينيه فايلر بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي المباراة.



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