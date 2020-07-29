أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يهزم الجونة 5/2 فى التتش استعدادا للدورى

الأهلى يهزم الجونة 5/2 فى التتش استعدادا للدورى

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش، في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري التي سيتم استئنافها يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

مفاجأة.. فايلر يرحل عن الأهلي دون شروط بعد انتهاء بطولتى الدوري وإفريقيا

علم الخليج 365 مفاجأة من العيار الثقيل في بنود عقد السويسري رينيه فايلر الجديد مع الفريق الأحمر، والذي تم توقيعه مؤخراً وبالتحديد خلال قضاء المدرب السويسري لأجازه مع أسرته قبل عودته من جديد لقيادة تدريبات الأهلي، ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة وأن هناك ضغوطاً تتم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده. Advertisements

فايلر يُعيد تقييم "معاري الأهلي" بعد عودة الدوري

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعادة تقييم اللاعبين المعارين خاصة بعد قرار استئناف الدوري، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين لأثبات جدارتهم ، وكان فايلر قد اتخذ قراراً سابقاً في ضوء المباريات التي لُعبت في الدوري بعودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق، إلا أنه تم تعليق هذا القرار وتم منح الفرصة للجميع من جديد، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

الأهلي: أشعة على "كاحل" ياسر إبراهيم بعد إصابته في ودية الجونة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق اشتكى من إصابة في كاحل القدم، خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم، وأوضح مدير الكرة أن اللاعب سوف يجري أشعة اليوم، للاطمئنان وتشخيص الإصابة بدقة وموعد عودته للمشاركة في المران الجماعي خلال المرحلة المقبلة.