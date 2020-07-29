شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: الأهلى مع فايلر يُشبه برشلونة مع جوارديولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رمضان السيد نجم الأهلى السابق، بفريق المارد الأحمر الحالى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، مؤكدًا أن الفريق كان يقدم أفضل كرة فى قارة أفريقيا بأكملها قبل توقف النشاط الكروى من منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أن الأهلى وصل لمرحلة السيطرة الكلية على الكرة وعلى مجريات المباراة، قائلاً: "الأهلى أصبح يشبح برشلونة فى عهد جوارديولا وإنهم إذا فقدوا الكرة يستعيدوها فى 4 ثوانٍ".

أضاف رمضان السيد فى تصريحاته لقناة الأهلى، أن رينيه فايلر نجح فى تطوير أداء معظم لاعبى الفريق على رأسهم رمضان صبحى وعمرو السولية، كما طور الجانب الهجومى للفريق بدليل إجادة السولية وديانج هذا الجانب بخلاف تميزهم فى الجانب الدفاعى أيضًا.

أردف نجم المارد الأحمر السابق، أن المواجهتين الوديتين أمام سموحة والجونة مؤشر جيد عن حالة اللاعبين قبل عودة استئناف مسابقة الدورى، مضيفًا: "إحراز 9 أهداف فى مباراتين مؤشر عن معدل هجومى مميز"، حيث فاز الأهلى على سموحة بنتيجة 4/0 ثم هزم الجونة بنتيجة 5 / 2، كما أشاد رمضان السيد بالاعتماد على بعض الناشئين فى الفترة الحالية وتجهيزهم للفترة المقبلة.

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قرر إعادة تقييم اللاعبين المعارين خاصة بعد قرار استئناف الدوري، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين لأثبات جدارتهم ، وكان فايلر قد اتخذ قراراً سابقاً في ضوء المباريات التي لُعبت في الدوري بعودة محمد شريف وعمار حمدي وأكرم توفيق، إلا أنه تم تعليق هذا القرار وتم منح الفرصة للجميع من جديد، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وتعاقد الأهلي مع صفقة وحيدة حتى الآن وهو طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب على أن ينضم بداية من الموسم الجديد، وكلفت الصفقة الخزينة الحمراء مبلغ 25 مليون جنيه، 20 منهم سيتم دفعهم على أقساط على مدار 12 شهر في الوقت الذي سيتم دفع الـ5 ملايين المتبقية على طريقة البونص في حالة حدوث عددة أمور أبرزها انضمام طاهر للمنتخب الأول وفوز الأهلي ببطولة افريقيا واحراز اللاعب عدد أهداف معين ومشاركته في عدد مباريات معين فيما يمنح العقد المقاولون العرب الحق في الحصول على نسبة 20 % من نسبة بيعه مستقبلاً.

من جانبه أكد فايلر أن فريقه لديه فرصة كبيرة لتحقيق لقب دورى أبطال أفريقيا بالأداء الجيد، ولكن هذا لا يمنع أنه يحتاج أن يقف التوفيق بجانبه، وقال فايلر : "كنت أتمنى بدء الدورى مبكرا مثل أوروبا ولكن للأسف تأخرنا، وأعتقد عندما نخوض المباريات سنعود إلى مستوانا ونستطيع تحقيق الدوري.. بعد أربع شهور توقف بسبب كورونا فترة الإعداد تسير بطريقة جيدة واللاعبين مركزين فى التدريبات والأهلى يعمل كأسرة لتحقيق أفضل النتائج ولا انظر إلى المصابين أو لاعب بعينه".

وأكمل فايلر: "أتابع أداء جميع اللاعبين وأعطيهم الفرصة ليس عندى أساسى أو احتياطى أكيد أى لاعب لا يشارك بيكون محبط وحزين ودا حقه ولا أحزن من ذلك ولكن عندى أفكارى الخاصة التى أطلبها من اللاعبين، ولا بد من تطبيقها ولكن لا يلتزم الكل بذلك ولا أستطيع أن أرضى جميع اللاعبين لأن نظام كرة القدم 11 لاعب فى الملعب".