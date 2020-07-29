شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يُقرر تغريم الهاني سليمان بسبب "خناقة" ودية الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة توقيع عقوبة مالية كبيرة على حارس الفريق الهانى سليمان وأوضح صدقي أن الجهاز الفني سيقوم بتطبيق اللائحة على الحارس للتجاوز خلال ودية الاتحاد مساء اليوم، الثلاثاء، حيث دخل الهاني في أزمة كبرى مع أحمد رفعت لاعب الاتحاد.

كانت أزمة حدثت أثناء لقاء سموحة والاتحاد عندما صدم أحمد رفعت لاعب الاتحاد بالحارس الهانى سليمان فى كرة مشتركة عنيفة فقام الحارس بالتعدى على زميله الأمر الذى أدى تدخل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد وحمادة صدقى المدير الفنى لسموحة لتهدئة الأجواء بين اللاعبين وتم طرد الحارس الهانى سليمان قبل أن يتم إنهاء اللقاء في الدقيقة 85 بفوز سموحة بهدفين لهدف.

لذلك قرر حماده صدقى توقيع عقوبة مالية علي حارس سموحة وحول إلغاء المباراة الودية الثانية بين الاتحاد وسموحة وعلاقتها بالأحداث التى أشعلت المباراة أكد حمادة صدقى أن الغاء المباراة جاء بناء على رغبة طلعت يوسف الذى فضل عدم إقامة اللقاء نظرًا لقربه من مباراة الاتحاد والزمالك فى الدورى والمقرر لها 10 أغسطس المقبل.

وفاز فريق سموحة على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصرى، أحرز سموحة الهدف الأول عن طريق ناصر ماهر وتعادل محمد الصباحي للاتحاد السكندري، قبل أن يضيف صلاح محسن هدف الفوز لسموحة، وانتهت المباراة في الدقيقة 85 بسبب الأزمة التي حدثت في الدقائق الأخيرة بين الهاني سليمان حارس سموحة وأحمد رفعت لاعب الاتحاد حيث دخل الثنائي في مشادة عنيفة وتشابك لاعبو الفريقين ليطلب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد من حكم المباراة إنهاء اللقاء قبل نهايته بخمسة دقائق وهو ما حدث.

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من ناحية أخرى، تحسنت حالة ثنائى سموحة محمد كوفى وديريك ديسامبى المصابين بفيروس كورونا بشكل كبير، ومن المقرر عودتهما لتدريبات الفريق السكندرى بعد إجازة عيد الأضحى بعد تماثلهما الشفاء بشكل كبير، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى يرغب فى عزلهما أكبر فترة ممكنة حتى لا ينتقل الفيروس بين اللاعبين.