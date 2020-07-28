شكرا لقرائتكم خبر عن يسجل هدفاً كل 218 دقيقة.. مسيرة مروان محسن بقميص الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد المهاجم مروان محسن، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقبلة.
وانضم مروان لصفوف الأهلي في صيف 2016 قادماً من صفوف الإسماعيلي مقابل 10 ملايين جنيه.
ونستعرض في السطور التالية مسيرة مروان محسن بقميص الأهلي عقب الاعلان عن تجديد تعاقده.
خاض مروان محسن 67 مباراة بقميص الأهلي بواقع 3703 دقيقة في كل البطولات والمسابقات.
واستطاع مروان تسجيل 17 هدفاً بواقع هدفاً في كل 218 دقيقة، بينما ساهم اللاعب في 6 أهداف أخرى قام بصناعتها لزملائه.
وجاءت أهداف مروان مع الأهلي بواقع 4 بدوري أبطال أفريقيا و 13 بالدوري الممتاز، بينما لم يسجل اللاعب في باقي البطولات الرسمية التي شارك خلالها بقميص النادي الأحمر.
وسجل مروان صاحب الـ31 عاماً، أول أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة المصري بالدور الأول للدوري موسم 2016-2017 والتي حسمها أبناء التتش بثلاثية خلال ولاية حسام البدري.
مروان في جعبته ثنائتين على المستوى التهديفي مع الأهلي، فسجل هدفين في لقاء طلائع الجيش بالدوري بموسمه الماضي 2018-2019، كذلك في مرمى اف سي مصر بالدوري هذا الموسم.
ونال مروان البطاقة الصفراء في 11 مناسبة خلال رحلته داخل قلعة الجزيرة بلا حصول على أي بطاقة حمراء.
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