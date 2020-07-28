شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُكرّم مديرية البحيرة لتفوقها في الأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وتسليم الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، شهادة تقدير، لحصولها على المركز الأول على مستوى إقليم الإسكندرية، خلال التقييم الذي أجرته الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات 2020.

وشمل التقييم 15 معيارًا؛ منهم المشاركة في تنفيد التكليفات الرئاسية، والبرامج القومية، وخطة وزارة الشباب والرياضة المركزية، والمشروعات الاستثمارية لمراكز الشباب.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية ودعم كافة الأنشطة الرياضية المختلفة المقدمة بمراكز الشباب وتوفيرها أمام النشء والشباب بنطاق المحافظة، وقدم المحافظ التهنئة لوكيل الوزارة ولجميع العاملين في المديرية الذين ساهموا في تحقيق هذا الجهد.

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