شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. إنتر ميلان يتقدم على نابولي بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ونابولي، بتقدم فريق الانتر بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «سان سيرو» ضمن مباريات الجولة ٣٧ من منافسات الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف إنتر ميلان، اللاعب دانيلو دامبروسيو، في الدقيقة 11من زمن المباراة، ليتقدم الفريق مبكرًا على نابولي، ليستمر بعدها الضغط من الفريقين، حيث شهد الشوط الأول ضياع العديد من الفرص، إلى جانب سيطرة اللعب السريع على مجريات الشوط الأول.

ويسعى الانتر للفوز بهذا اللقاء من أجل حصد ثلاث نقاط من أجل اقتناص المركز الثاني من أتالانتا، فيما يسعي نابولي للفوز باللقاء من أجل استمرار حظوظه في المنافسة الأوروبية الموسم المقبل.