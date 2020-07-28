شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يجدد تعاقده مع الأهلي لـ3 مواسم مقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم مقبلة.
وعقد تامر النحاس، وكيل اللاعب، جلسة مساء اليوم مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، من أجل حسم أمر تجديد تعاقد اللاعب.
وعلمت «المصري اليوم» أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على كافة بنود العقد الجديد الخاص باللاعب، وفي مقدمتها الأمور المالية، وبعدها وقع اللاعب على عقده الجديد.
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