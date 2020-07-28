شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية ترفض تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين مدير فني أجنبي لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية.

وكان آخر مدير فني للفراعنة هو حسين عبداللطيف، وتم توجيه الشكر له بعد فشل منتخب الفراعنة في بلوغ كأس الأمم الأفريقية.

وتم عرض أكثر من مدرب ومدربه أجنبية على اللجنة الخماسية، وتمت دراسة الأمر ثم رُفض.

واستقر الاتحاد على تعيين مدير فني وطني لمنتخب السيدات وسيجمع عمله بين المنتخب الأول ومنتخب الشباب.