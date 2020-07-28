الملاعب المرشحة لاستضافة لقاء برشلونة ونابولي في حال استبعاد الكامب نو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020 يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إمكانية إقامة مباراة ​برشلونة​ الاسباني و​نابولي​ الايطالي في البرتغال بسبب تفشي كورونا بشكل كبير في اسبانيا.

واكدت تقارير برتغالية انه هناك ملعبين محتملين إذا تفاقم وضع وباء كورونا في برشلونة. Advertisements وستقام جميع مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في البرتغال على أي حال لذا لن تكون إضافة مباراة أخرى مشكلة. واضافت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مستعد لإقامة مباراة برشلونة الأخيرة إما في ملعب بورتو أو غيمارايس. الا ان الامور كلها ما زالت على حالها بانتظار القرار الحاسم مطلع الاسبوع المقبل.

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