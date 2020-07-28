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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موستافي: سأغيب عن النهائي للمرة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020
عبر لاعب ارسنال شكوردان موستافي عن اسفه لعدم تمكنه من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي بسبب الاصابة.
وكان موستافي قد تعرض لاصابة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد والتي فاز فيها المدفعجية على مانشستر سيتي وقال موستافي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:" سأغيب عن النهائي للمرة الثانية، الخبر السار هو أن الجراحة كانت جيدة وأنني لست من النوع الذي يستسلم بسهولة". وتابع اللاعب الالماني:" بعد شعوري بخيبة الأمل ، قبلت الموقف وأركز الآن على التعافي للعودة إلى أرضية الملعب".
وكان موستافي قد تعرض لاصابة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد والتي فاز فيها المدفعجية على مانشستر سيتي
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