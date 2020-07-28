موستافي: سأغيب عن النهائي للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

عبر لاعب ​ارسنال​ ​شكوردان موستافي​ عن اسفه لعدم تمكنه من المشاركة في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي بسبب الاصابة.



وكان موستافي قد تعرض لاصابة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد والتي فاز فيها المدفعجية على مانشستر سيتي وقال موستافي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:" سأغيب عن النهائي للمرة الثانية، الخبر السار هو أن الجراحة كانت جيدة وأنني لست من النوع الذي يستسلم بسهولة". وتابع اللاعب الالماني:" بعد شعوري بخيبة الأمل ، قبلت الموقف وأركز الآن على التعافي للعودة إلى أرضية الملعب".

وكان موستافي قد تعرض لاصابة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد والتي فاز فيها المدفعجية على مانشستر سيتي