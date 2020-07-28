شكرا لقرائتكم محمد هاني: الوديات بروفة طيبة قبل الدوري.. والأهلي عودنا على حصد البطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد هاني لاعب الأهلي على تطوير قناة النا\دي قائلا: " اتمنى أن أرى قناة الاهلي القناة رقم 1 في مصر وتتولى اذاعة كل الأحداث الرياضية للفريق الكروي". وقال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: خضنا مباريات جيدة قبل عودة الدوري والوديات بروفة قبل عودة الدوري. Advertisements تابع: الأهلي عودنا أن كل بطولة نلعبها ننافس على تحقيقها وهدفنا تحقيق لقب الدوري أنهى حديثه قائلا: رنيه فايلر يحاول تجهيز اللاعبين جيدا من أجل المنافسة على كل البطولات.

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