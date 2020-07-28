شكرا لقرائتكم وادي دجلة ينتهى من إجراء مسحة كورونا الخامسة ويستعد لمواجهة أسوان وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى اليوم، الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيرس كورونا، لاسيما وأن الفريق حاليًا به ثلاث حالات مصابة بالفيرس وتم عزلهم لحين تماثلهم للشفاء، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة غدًا الأربعاء قبل مواجهة أسوان الودية على ملعب اتحاد الشرطة فى إطار خطة المدير الفنى اليونيانى نيكوديموس بابافاسيليو، لتجهيز جميع اللاعبين قبل عودة استئناف البطولة، عقب فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا..وكان الجهاز الإداري لفريق وادي دجلة،قد إضطر لإلغاء مباراته أمام الإنتاج الحربى التى كان من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، بسبب الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا التى ظهرت فى صفوف الإنتاج، ليتم تعديل خطة الفريق الدجلاوى بعدها، وتقرر مواجهة أسوان.

وكان حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره وادى دجلة بنتيجة 4/0 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد بتروسبورت، وجاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام الناشئين الذين شاركوا فى اللقاء كبدلاء، حيث أحرز هدف التقدم حسام أشرف، ثم أضاف أسامة فيصل "هاتريك".

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

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وتراجع الجهازين الفنيين للفريقين عن إقامة المباراة من 4 أشواط وكل شوط مدته 30 دقيقة، واتفقا على خوض اللقاء من 3 أشواط فقط على أن يكون الأول والثاني مدة كل منهما 45 دقيقة، والشوط الثالث تكون مدته 30 دقيقة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه في خط الدفاع، إمام عاشور ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبدالرازق شيكابالا وكريم بامبو في خط الوسط، وعمر السعيد في خط الهجوم.

كما بدأ دجلة المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد عبد المنصف، إسحاقو يعقوبو، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد رمضان بيكهام، عمرو صالح، محمد هلال، محمد عبد العاطي، حسام عرفات، رفيق كابو ورجب عمران.