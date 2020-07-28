شكرا لقرائتكم النحاس: نحاول تجهيز الناشئين بالمقاولون خوفا من الإصابات مع عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفني للمقاولون أن فريقه يحاول خوض أكبر عدد من المباريات الودية بسبب طول فترة توقف الدوري.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: نحاول تجهيز الناشئين للاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين خوفا من تعرضهم للإصابات.

Advertisements

أردف: الاعتماد على تطوير الأداء الفني للاعبي المقاولون كان سببا في تحسن أداء الفريق والمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي.

أشار إلى أن دعم مجلس ادارة المقاولون كان له دورا كبيرا فيما وصل إليه الفريق بالدوري.