شكرا لقرائتكم رمضان السيد: الأهلي وصل إلى 70% من معدل اللياقة.. وأدائه يشبه برلشونة مع جوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان السيد لاعب الأهلي السابق أن الأهلي مجح خلال مباراتين أن يصل من 65 إلى 70% من المعدلات البدنية ونجحوا في الاستحواذ بشكل جيد وأحرزوا 9 أهداف في مباراتين وهي شيء مطمئن جدا قبل عودة الدوري.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: فايلر حقق اضافة قوية ونجح في تطوير في الأهلي وأشكر الأهلي على تجديد عقده لأنه مكسب كبير للأهلي وأتمنى أن يستمر لأطول فترة وأتوقع أن يحقق انجازات كثيرة للأهلي.

تابع: الأهلى مع فايلر أصبح يشبح برشلونة فى عهد جوارديولا لإنهم إذا فقدوا الكرة يستعيدوها فى 4 ثوانٍ.

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استطرد: فايلر يركز على 6 لاعبين قبل مباراة انبي هم محمد هاني ومحمود متولي وياسر ابراهيم وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية حيث يعتمد عليهم بشكل أساسي ويغير باقي اللاعبين.

أوضح: لم تحدث أن يقوم مدرب بمتابعة قطاع الناشئين وتصعيد عدد من اللاعبين الصغار للعب مع الفريق الأول، مشيرا إلى أن عربي بدر لاعب جيد للغاية ولديه ثقة في أدائه وفي شخصيته.

يرى أن فايلر طور أداء اليو ديانج بدليل انه أصبح محرزا للأهداف مع عمرو السولية، كما أن كهربا نجم كبير واضافة قوية للأهلي ولكن أطالبه بألا يكون مشدودا خلال المشاركة، مضيفا أن أحمد الشيخ يؤدي بشكل نموذجي ولديه ميزة في انطلاقته بالكرة.